ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أعلنت خدمة واتساب التابعة لشركة "فيسبوك" العملاقة، إطلاق خاصية جديدة لعربات التسوق تتيح للمستخدمين شراء حاجياتهم من خلال التطبيق. تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، أجنحة معرض جيتكس العالمي 2020. وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع "سوفت وير أي جي إنترناشيونال" المتخصصة في تقديم خدمات التميز الإداري. قدمت 20 شركة ناشئة أسسها مبتكرون ورواد الأعمال من طلبة كليات التقنية العليا في الإمارات، حلولا وخدمات ذكية في جيتكس 2020.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. عربة تسوق واتساب وحلول ذكية في جيتكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.