أسعار النفط اليوم.. الخام يتراجع أمام قفزة مفاجأة بالمخزون الأمريكي

تراجعت أسعار النفط نحو 1% في منتصف تعاملات الأربعاء، متخلية عن مكاسب قوية بعد بيانات أظهرت قفزة لمخزونات الخام الأمريكية لم تكن متوقعة.

وأظهرت بيانات رسمية، قفزة لمخزونات الخام الأمريكية لم تكن متوقعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان الماضي، وسط زيادة غير مسبوقة للواردات.

وحسب رويترز، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 15.2 مليون برميل إلى 503.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 1.4 مليون برميل.

انخفاض الأسعار



وبحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 21 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 48.63 دولار للبرميل.

وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.9% ليسجل 45.21 دولار.

زيادة الواردات

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "أحاول احتواء مشاعر الذهول... 15 مليون برميل رقم خارج الحسابات".

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 2.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة له على الإطلاق، بينما انحدرت الصادرات.

وارتفعت كذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفاعا كبيرا مع قيام مصافي التكرير بتعزيز الإنتاج.

قيود كورونا

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أول أسوسيتس في هيوستن، إن الزيادة الكبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير هي على الأرجح نتاج تراجع الطلب النفطي عقب عطلة عيد الشكر.

وتابع: كما أنها تعود إلي فرض تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد قيود جديدة، تتضمن البقاء في المنازل مرة أخري في العديد من الولايات.

كانت أسعار النفط مرتفعة في وقت سابق من الجلسة، حيث زادت آمال المستثمرين في تعافي الطلب على الوقود بفضل أنباء لقاحات كوفيد-19، إلى جانب هبوط الدولار الأمريكي، عملة تداول النفط، إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف.

وقال تشيوكي تشن كبير المحللين في صنوارد تريدينج "تنامي المخزونات الأمريكية يثير حذر المستثمرين ويحفزهم لتصفية مراكز دائنة".

وتابع "لكن أنباء أكثر تفاؤلا عن تقدم تطوير لقاحات وآمال تحفيز اقتصادي أمريكي من الرئيس المنتخب جو بايدن حافظت على المعنويات الايجابية في السوق".

وتوقع أن يتجه الخامان القياسيان نحو 50 دولارا للبرميل في وقت لاحق من الشهر الجاري.

التحفيز الأمريكي

وقدّمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، اقتراحا بحزمة تحفيز جديدة تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار.

وتأمل إدارة ترامب في أن تنهي الحزمة الجديدة التي تستهدف إقرار مساعدات لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، حالة التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على تويتر مساء الثلاثاء: "قدّمتُ اقتراحا من الرئيس (ترامب) بقيمة 916 مليار دولار".

وقدّم منوتشين الاقتراح إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال اجتماع معها مساء الثلاثاء.

وهذا الاقتراح الجديد تزيد قيمته قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديمقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.

وقد توقفت هذه المناقشات منذ شهور واستؤنفت مؤخرا.