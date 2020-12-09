بعد خصام للسماء 20 شهرا.. أولى رحلات بوينج"737 ماكس" تحط في البرازيل

هبطت أول رحلة تجارية لطائرة بوينج "737 ماكس"، في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، الأربعاء، منذ وقف تحليقها قبل 20 شهرا عقب حادثي تحطم.

وكانت سلطات الطيران العالمية أمرت بوقف تحليق "737 ماكس" عقب حادثي تحطم مروعين.

الأول كان تحطّم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس/آذار 2019، في ظروف مشابهة لحادث تحطّم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة "لايون اير" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً.

وحسب مراسلي وكالة فرانس برس الذين كانوا على متن الطائرة، حطت الرحلة 4104 لخطوط غول البرازيلية المنخفضة التكلفة في مطار سالجادو فيلهو البرازلي، بعد نحو 70 دقيقة على إقلاع الطائرة التي أدخلت عليها تعديلات، من ساو باولو.

والطائرة التي تتسع لـ186 راكبا كانت محملة بـ 88 % من قدرتها.



وغول هي أكبر خطوط جوية داخلية في البرازيل. وقالت إنها تتوقع أن يعود أسطولها الذي يضم 7 طائرات 737 ماكس إلى التحليق بنهاية العام.

وقدرت شركة بوينج الأمريكية، في وقت سابق هذا العام أن أزمة طائرات "737 ماكس" كلّفتها حوالى عشرين مليار دولار.

تتضمن هذه التكلفة، نحو 11.3 مليار دولار بسبب التكلفة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بانتاج الطائرة نفسها وتعليق تصنيعها لأشهر عدة بالإضافة إلى نحو 8.6 مليار دولار مرتبطة بتعويضات قدّمتها لشركات الطيران.

وتعود هذه الطائرة إلى قطاع ضربته أزمة كوفيد-19 في الصميم مع شركات طيران مستنفذة ماليا، وحركة ملاحة شبه مشلولة.

وقد خسرت شركة بوينج، 393 طلبية في الأشهر العشرة الأولى من 2020.