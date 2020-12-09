بعد ترشيدها الدعم 77%.. مصر تضاعف التحوط ضد أسعار النفط

ضاعفت مصر من تحوطها ضد أسعار النفط، بعد نجاحها الذي تجاوز التوقعات في تخفيض دعم المواد البترولية بنسبة 77% في العام المالي الماضي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر زادت تحوطاتها النفطية لما يقرب من مثليها في السنة المالية الجارية 2020-2021.

ويعد ذلك العام المالي الثالث على التوالي الذي تتحوط فيه الحكومة المصرية من أسعار النفط.

عدد ضخم

وأضاف معيط لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية: "أبرمنا عددا ضخما من عقود التحوط،" لكنه لم يذكر حجم البرنامج ولا تفاصيل أخرى".

وحسب رويترز، اشترت مصر مزيدا من العقود المشتقة لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط، وسط مساعي بعض المستوردين لاستغلال الانخفاض الحاد للأسعار هذا العام.

وانهارت أسعار الخام إلى مستويات غير مسبوقة في وقت سابق من العام الحالي، حيث أضعفت إجراءات مكافحة فيروس كورونا الطلب على الوقود والمنتجات البترولية عموما.

وانتعش سعر خام برنت القياسي إلى حوالي 50 دولارا للبرميل، لكنه يظل منخفضا نحو 25% هذا العام.

عقود تأمين

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال وزير المالية المصري، إن بلاده وقعت عقود تحوط لمواجهة ارتفاع أسعار النفط خلال العام المالي 2019 /2020.

وأوضح معيط أن الحكومة "تحوطت عدة مرات خلال العام المالي 2019/ 2020 وسوف تتحوط مجددا إذا اقتضى الأمر".

وحسب تصريحات مصادر سابقة، وقعت الحكومة المصرية، عقود خاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين هما جي بي مورجان وسيتي بنك خلال العام المالي 2018 /2019.

نجاح تجاوز التوقعات

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت مصر تحقيقها نجاحا كبيرا في تخفيض دعم الوقود والسلع الأساسية وبصورة تجاوزت التوقعات خلال العام المالي الماضي 2019/2020.

وتقضي خطة الإصلاح التي تتبناها مصر بترشيد الدعم وتوجيه الوفورات المالية المتحققة إلى الفئات الأكثر استحقاقا، بغية تحقيق تنمية متوازنة وعادلة.

وحسب بيانات وزارة المالية المصرية، نجحت الحكومة المصرية في تخفيض دعم المواد البترولية في العام المالي الماضي بنسبة 77%، ليهوي إلى 18.6 مليار جنيه (1.19 مليار دولار).

وكانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019/2020 نحو 52.9 مليار جنيه.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتستهدف وزارة المالية المصرية أن يبلغ دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري 2020 /2021 نحو 28.193 مليار جنيه.

وقال طارق الملا وزير البترول المصري، في نهاية الشهر الماضي، إن دعم المواد البترولية هبط 46% في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020/2021.

وأوضح الملا أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من 7 مليارات جنيه كانت بالموازنة ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام".