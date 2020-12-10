اجتماع "التحالف الأمني الدولي" بالإمارات.. مكافحة الإرهاب تتصدر

استضافت الإمارات، الأربعاء، اجتماعا افتراضيا لوزراء داخلية التحالف الأمني الدولي.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والتي من أبرزها مكافحة التطرف والإرهاب والتهديدات المحتملة من التنظيمات الإرهابية، إلى جانب الاستماع لآراء عدد من الخبراء والمختصين العالميين في هذه القضايا والسبل الناجعة للحد من التحديات الناجمة عنها.



ويضم التحالف كلا من الإمارات، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة والبحرين والمغرب إلى جانب إسرائيل التي انضمت له، الأربعاء ، رسميا.

حضر الاجتماع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.

ورحب الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع بأمير أوحانا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي يمثل بلاده في الاجتماع بعد انضمامها إلى التحالف.

ووصف ذلك بأنه "يشكل إضافة وقوة للتحالف الساعي لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها".

وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في كلمته، أن "التعاون الدولي والتحالفات والعمل المشترك مكن البشرية من التغلب على صعوبات وتحديات عدة منها ما يمر به العالم هذه الأيام من تحديات ناتجة عن جائحة كورونا".





وأشار إلى "أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة جميع التغيرات والتطورات والتحديات المستقبلية لما فيه خير العالم والبشرية".

ولفت إلى أن "التحالف يحمل على عاتقه مسؤوليات دولية وإنسانية لاتخاذ ما هو مناسب من قرارات وإجراءات ضمن اختصاص عمله، تعود بالفائدة والخير ليس على دول التحالف فقط، وإنما لتعم العالم أجمع".

وأعرب فيندليت ليتز، وزير الدولة بوزارة الداخلية بسلوفاكيا وأمير أوحانا، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، خلال كلمتين لهما، عن شكرهما وتقديرهما للانضمام إلى هذا التحالف العالمي.

استعرض المجتمعون خلال الاجتماع عددا من المشاريع التي عمل عليها التحالف بين عامي 2019 و2020 ومقترحات المشاريع التي ستنفذ بين عامي 2021 و2022.

ومن بين تلك المشاريع التمرين التعبوي المشترك "ISALEX 2" ومجالات استخدامات التقنيات الحديثة والدرونز في تعزيز جهود مكافحة الجرائم وبرامج التدريب المجتمعية والمتخصصة وغيرها من المشاريع.

وجرى نقاش حول عدد من المواضيع على أجندة الاجتماع من بينها التطرف والإرهاب والتهديدات المحتملة من التنظيمات الإرهابية.

كما استمع الاجتماع إلى آراء عدد من الخبراء والمختصين العالميين في هذه القضايا والسبل الناجعة للحد من التحديات الناجمة عنها.

وحضر الاجتماع الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير داخلية البحرين، وفرناندو غراندي مارلاسكا غوميز وزير الداخلية الإسباني، وأنطون فيلكس ديومي وزير الداخلية السنغالي، وك.شانموقام وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري.

بالإضافة إلى فيندليت ليتز وزير الدولة بوزارة الداخلية بسلوفاكيا، والدكتور محمد فيشال إبراهيم وزير الدولة بوزارة الشؤون الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بسنغافورة، وماتيو موري نائب وزير الداخلية الإيطالي وسيبستيان جاليه محافظ بدرجة وكيل وزارة داخلية فرنسا، وعدد من ضباط وزارة الداخلية الإماراتية.

يذكر أن "التحالف الأمني الدولي" كان قد انطلق في أبوظبي عام 2017، وتستضيف وزارة الداخلية أمانته العامة.

ويعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.