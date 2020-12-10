ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
هبطت أول رحلة تجارية لطائرة بوينج "737 ماكس"، في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، الأربعاء، منذ وقف تحليقها قبل 20 شهرا عقب حادثي تحطم.
تنظم طيران الإمارات حملة عالمية بملايين الدولارات للترويج لدبي، وجهة مفتوحة وآمنة أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال.
قالت إدارة أمن المواصلات الأمريكية، إن حركة المسافرين، انخفضت نحو 74 % مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع نفسها قبل عام.
تتوقع طيران الإمارات في ظل الطفرة الكبيرة على طلب السفر في موسم العطلات أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي على 200 ألف راكب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. عودة "737 ماكس" و"دبي ترحب بزوارها" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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