موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. عودة "737 ماكس" و"دبي ترحب بزوارها"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

هبطت أول رحلة تجارية لطائرة بوينج "737 ماكس"، في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، الأربعاء، منذ وقف تحليقها قبل 20 شهرا عقب حادثي تحطم.

تنظم طيران الإمارات حملة عالمية بملايين الدولارات للترويج لدبي، وجهة مفتوحة وآمنة أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال.

قالت إدارة أمن المواصلات الأمريكية، إن حركة المسافرين، انخفضت نحو 74 % مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع نفسها قبل عام.

تتوقع طيران الإمارات في ظل الطفرة الكبيرة على طلب السفر في موسم العطلات أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي على 200 ألف راكب.