لأول مرة في العالم.. أرشفة أعمال محمد عبده بتقنية "الهولوجرام"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تسجيل 15 أغنية من أصل 100 أغنية بتقنية الهولوجرام لفنان العرب محمد عبده.
وأوضح رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه على "تويتر" أن التسجيل سيتم في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبذلك، يصبح فنان العرب محمد عبده أول فنان في العالم يتم أرشفة أعماله بتقنية الهولوجرام.
وتوجه الفنان محمد عبده بالشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي رد قائلا: "أنت قامة تستاهل التكريم وتوثيق أرشيفك إللي أسعدتنا فيه والعالم العربي لأكثر من 50 عاما".
يذكر أن تقنية "الهولوجرام"، هي تقنية تصوير تجسيمي، تعتمد على التقاط جزيئات الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي.
واشتهر محمد عبده المطرب السعودي الملقب بـ”فنان العرب”، على امتداد الوطن العربي، وقدّم على طول مسيرته الغنائية أغانٍ عاصرت الجيلين القديم والحديث.
ويعد محمد عبده فخرًا لوطنه الأم السعودية، وقدم أغانيه في العديد من المسارح سواء أكانت في الخليج العربي أو في دول بلاد الشام وشمال أفريقيا.
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