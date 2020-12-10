تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم البنوك، وشركات الصرافة، لليوم الثاني على التوالي.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني، واستقرت أسعار الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حسب شاشة البنك المركزي.

وتشهد مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار في سوق العملات، في ظل توافر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.

وزاد متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنوك، إلى 18.92 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا.

فيما تراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس، إلى 18.93 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع، مقابل 18.94 جنيه للشراء، و 19.07 للبيع، أمس الأربعاء، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 18.90 جنيه للشراء، و 19.09 جنيه للبيع، مقابل 18.88 جنيه للشراء و 19.06 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.96 جنيه في المصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.22 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

تضاعف استثمارات الأجانب

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15% في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولارا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

سعر الدولار والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس، قرشا واحدا إلى 15.637 جنيه للشراء، و 15.737 جنيه للبيع.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، إلى 21.05 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع، مقابل 20.82 جنيه للشراء، و20.95 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم الخميس، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.25 جنيه للشراء ونحو 51.65 جنيه للبيع.

ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الإثنين، إن التحويلات زادت في سبتمبر/ أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري الأحد عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 39.22 مليار دولار.