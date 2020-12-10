أماكن ترفيهية للعائلات في عمان.. دليلك لزيارة الأردن

استمتع بأحلى الأوقات مع عائلتك عند زيارتك لعمان العاصمة الأردنية التي تتمتع بالكثير من الأماكن الترفيهية التي نتعرف عليها فيما يلي.

فالعاصمة الأردنية عمان تمتاز بالكثير من الأماكن الترفيهية التي يمكن لأفراد الأسرة الاستمتاع بها، وتتمتع عمان بالثقافة والتاريخ العريق وتعد من أهم المدن التي يمكنك زيارتها عند توجهك لزيارة الأردن.

أماكن ترفيهية للعائلات في عمان:

مركز الأردن للسرعة (كارتينغ):





يعتمد مركز الأردن للسرعة على إحدى الألعاب الجماعية والتي تسمى كارتينغ وهي عبارة عن مكان للتسابق بالسيارات، كما يقدم المركز دروسا لتعلم هذه الرياضة ويتمتع المركز بجميع وسائل الأمان للمبتدئين، كما يمكن للأطفال الدخول في السباق برفقة أحد العاملين في المكان والأطفال الأكبر من 13 عاما يمكنهم الركوب بمفردهم.

حديقة الملك حسين:





يمكنك الاستمتاع بوقتك مع العائلة في حديقة الملك حسين، والتي تعد من الحدائق الجميلة حيث الأشجار الرائعة، ويوجد بالحديقة بعض أنواع الأنشطة التي يمكنك ممارستها مثل لعب الكرة وركوب الدراجات والقيام بنزهة خلوية.

كليمب بات للتسلق:





يعتبر من أهم الأماكن التي يجب عليك الذهاب إليها حيث ممارسة التسلق بدون الشعور بالخوف، وهذا لأنه يعتبر من أول مراكز التسلق الداخلي، ويوفر المركز مدربين على التسلق كما يمكن للأطفال أيضا من عمر خمس سنوات الاستمتاع برياضة التسلق بأمان تام.

جبل القلعة:





من أهم الأماكن الترفيهية للعائلات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة مع أخذ الصور التذكارية، كما يمكنك تحليق الطائرات الورقية، وهي من الأنشطة التي يحرص الكثيرون على القيام بها عند ذهابهم إلى جبل القلعة.

عمان وايفز أكوا بارك:





من الأماكن السياحية الهامة في عمان والتي يحرص الجميع على التوجه إليها حيث توفر الترفيه لكافة أفراد العائلة، وتم افتتاحه عام 2004 على مساحة حوالي 80 ألف متر مربع، ويشمل بيج سبلاش وكيدي لاجون وبركة الأمواج، وبركة الاسترخاء والنهر الكسول، بالإضافة إلى الطبيعية الخلابة المحيطة بالألعاب.

مركز نخبة الأردن للبولينغ:





يوجد المركز في شارع وصفي التل في عمان، ويعد أحد الأماكن الترفيهية حيث يمكنك لعب البولينغ والبلياردو وبعض ألعاب الطاولة القاعدية مثل التنس وكرة القدم، ويحتوي المركز على عدة قاعات يستخدم فيها الألعاب الورقية، فضلا على وجود أماكن لتقديم المشروبات والوجبات الخفيفة.

شارع الرينبو:





من الشوارع التي تقع في قلب مدينة عمان ويتميز شارع الرينبو والمعروف رسميا باسم شارع أبوبكر الصديق بانتشار المقاهي ودار للسينما، فضلا عن وجود المحلات التجارية الكثيرة والبازارات التي تعرض الأقمشة المطرزة والمجوهرات والسجاد اليدوي.