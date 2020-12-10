اغتيال مذيعة أفغانية برصاص مجهول.. الثانية خلال شهر

اغتال مسلحون، الخميس، مذيعة أخبار أفغانية وسائقها، في مدينة جلال أباد شرقي البلاد في ثاني جريمة تستهدف صحفيين خلال شهر.

وأكد المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار عطا الله خوجياني وتلفزيون "انعكاس" الخاص الذي كانت تعمل به، والمستشفى المحلي، مقتل ملالاي مايواند مع سائقها.

ويأتي مقتل مايواند، التي كانت في العشرينيات من عمرها، بعد أسابيع فقط من مقتل الصحفي إلياس دايي الذي كان يعمل في "إذاعة الحرية" في هجوم بسيارة مفخخة في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن دايي تلقى تهديدا من قبل حركة طالبان التي انتقدته بسبب تغطيته لعملياتها.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قتل ياما سياواش المذيع التلفزيوني السابق ومدنيان آخران في انفجار عبوة ناسفة لصقت بسيارته قرب منزله في كابول.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية هذه الاعتداءات.

وزادت الهجمات التي تستهدف شخصيات عامة، من صحفيين وسياسيين ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان، في الأشهر الماضية رغم مفاوضات السلام الجارية.

وتشهد ولاية ننجرهار وعاصمتها جلال أباد اشتباكات متكررة بين القوات الحكومية وطالبان، كما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجمات دامية عديدة في الولاية.

وتواجه القوات الأفغانية تصاعدًا في أعمال العنف في البلاد، وأطلقت حركة طالبان جزءًا كبيرًا منها في محاولة لكسب نفوذ في محادثات السلام، التي بدأت في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.