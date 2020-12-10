فيديو.. كريستيانو رونالدو في مغامرات "فري فاير" بشخصية "كرونو"

كشفت فري فاير، إحدى أهم ألعاب الموبايل عالميا، عن ظهور خاص للاعب الكرة الأشهر كريستيانو رونالدو في أحدث نسخها.

وفري فاير، هي أول لعبة مطورة ذاتيا من شركة غارينا، وقد اتفقت مع أسطورة كرة القدم رونالدو، ليكون أحدث سفير لعلامتها التجارية.



ويمكن للاعبين التطلع إلى اللعب بشخصية كريستيانو رونالدو في اللعبة عبر شخصية جديدة تماما تسمى "كرونو" وتتسمى العملية كلها باسمه.





وتعد هذه الشراكة هي الأهم في صناعة الألعاب؛ إذ تجمع ما بين واحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة مع رمز رياضي عالمي يحبه الجميع.

وتعتمد شراكة فري فاير مع كريستيانو رونالدو على استراتيجيتها في تقديم محتوى مميز ومبتكر باستمرار لجميع اللاعبين والمتابعين في جميع أنحاء العالم بهدف إثراء خبراتهم وإلهامهم أثناء اللعب، وفي الوقت ذاته تحقيق المتعة والتشويق.





وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل من خلال موقع كرونو المخصص للشخصية الجديدة.



ويمكن تحميل فري فاير من تطبيق Apple iOS App ومتجرGoogle Play.