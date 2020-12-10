الطماطم "المجنونة" ترفع التضخم في مصر

أظهرت بيانات رسمية في مصر أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 5.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 4.5% خلال أكتوبر.

وأرجع الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، ذلك إلى زيادة أسعار الخضراوات وعلى رأسها الطماطم.

وقفزت أسعار الطماطم في مصر والتي يطلق عليها المصريون "المجنونة" بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة بفعل عوامل الطقس.

بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الخضراوات ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني "25.8% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات الدائمة 60.8% حيث ارتفعت أسعار الطماطم 127.6% والفلفل الرومي البلدي 15.8%".

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "أرقام التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني جاءت أعلى من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات".

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار اللحم البقري والجاموسي زادت بنحو 12.9% ومجموعة الفاكهة 3.3%.

وكشفت بيانات لوزارة التخطيط المصرية الأسبوع الماضي أن معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018.

وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018.

ومقارنة مع الشهر السابق، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار إلى 0.8% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 1.8% في أكتوبر/ شرين الأول.