بطاقة عمل "بوتين" الشخصية للبيع.. غفوة القيصر بـ8 آلاف دولار

عرض موقع "Avito" المتخصص في البيع والشراء عبر الإنترنت إعلانا لبيع بطاقة عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأثارت صورة بطاقة عمل شخصية منسوبة للرئيس الروسي ومعروضة للبيع للعامة، اهتمام الكثيرين من رواد شبكات التواصل الاجتماعي.



الأمر المثير إن بيع بطاقات الهوية أو العمل للزعماء الذين ما زالوا في السلطة مسألة غير معتادة، خاصة في دولة تشتهر بالحزم مثل روسيا، فما أصل هذه القصة؟.

وفيما وصفه البعض بـ"غفوة القيصر" ظهرت البطاقة المعروضة على المنصة الروسية بواسطة موظفة كانت تعمل مع مستشار الرئيس الروسي السابق وأعطاها بطاقة العمل الشخصية هناك، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وتعود بطاقة العمل لفترة سابقة من الحياة المهنية للرئيس الروسي، حين كان يعمل في بلدية مدينة سان بطرسبورج.

ويقول مدير موقع "Avito" إنه تم التأكد من صحة بطاقة العمل السابقة للرئيس بوتين، فهي تعود لعام 2004، وبالفعل كان يحتفظ بها في محفظته الشخصية.

ويضيف أن البطاقة معروضة للبيع مقابل 550 ألف روبل روسي (8 آلاف دولار أمريكي)، ويمكن تخفيض المبلغ المطلوب بمقدار 50 ألف روبل (727 دولارا) عند إبرام الاتفاق.

وتشتهر عالميا عمليات بيع الوثائق والمقتنيات والصور النادر للزعماء والمشاهير عبر المنصات الإلكترونية، في ظل مساعي من بعض الأفراد المغرمين بالاحتفاظ بالمقتنيات المميزة والتاريخية.

وتزداد قيمة هذه الأشياء كلما ارتبطت بشخصية مؤثرة أو مثيرة للجدل، أو تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، أو تكون ذات علاقة بقرار تاريخي يجري تغييرا مصيريا في العالم او دولة ما.