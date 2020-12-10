حظر "ذئاب أردوغان" الرمادية.. عاصفة المواجهة تصل النمسا

يبدو أن مستقبل تنظيم الذئاب الرمادية التركي المتطرف في أوروبا بات مهددا بشكل كبير، فبعد الحظر في فرنسا دخلت النمسا على الخط.

وقبل أسابيع، أعلنت باريس رسميا حل تنظيم "الذئاب الرمادية"، بعد يومين من فرض الحكومة الفرنسية حظرا عليه.

وجاء قرار الحكومة بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة "الذئاب الرمادية".

أما في ألمانيا، صنفت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في تقريرها الصادر عام 2019، "الذئاب الرمادية" على أنه تنظيم "ينشر الأفكار اليمينية المتطرفة".

ووفق تقارير صحفية ألمانية، يتزايد الضغط على الحكومة الألمانية خلال الفترة الراهنة، لحظر الذئاب الرمادية بشكل كامل، على غرار خطوة فرنسا.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سمح البرلمان الألماني بدراسة حظر منظمة "الذئاب الرمادية" التركية اليمينية، حيث صادق بالأغلبية على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر، يطالب الحكومة بدراسة حظر هذه المنظمة.

وفي هذا الإطار، قال كريستوف دي فريس، البرلماني البارز عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم "يمين وسط"، لمجلة "دير شبيغل" ذائعة الصيت مؤخرا: "يجب أن نأخذ رد الفعل الصحيح الذي قامت به فرنسا، كفرصة لاتخاذ إجراءات مماثلة لحظر الذئاب الرمادية؛ أكبر حركة يمينية متطرفة في ألمانيا".

وأضاف: "تحريض الذئاب الرمادية ضد الأكراد والأرمن يمثل تهديدًا كبيرًا لنظامنا الأساسي الحر والديمقراطي".

بدورها، قالت النائبة البارزة عن حزب اليسار في البرلمان الألماني سيفيم داغديلين إنه يتعين على الحكومة الفيدرالية أن تدعم قرار فرنسا ضد الذئاب الرمادية، وتسير على نهجه.

النمسا تدخل على الخط

في مارس/آذار 2019، قررت السلطات النمساوية حظر جميع رموز وشعارات تنظيم الذئاب الرمادية، لكن هذا القرار لا يطبق بشكل صارم، ولا تزال رموز وشعار هذا التنظيم المتطرف تستخدم في المجال العام في كل أنحاء البلاد، وفق صحيفة فولكس بلات النمساوية.

فولفغانغ هاتمانسدروفر، رئيس حزب الشعب الحاكم في إقليم النمسا العليا، قال في تصريحات صحفية: "يجب تطبيق حظر الرموز بشكل أكثر صرامة وبرقابة كبيرة".

وأضاف: "يجب التأكد من أن السلطة التنفيذية لديها الموارد والإمكانيات الكافية لرصد الانتهاكات، وتطبيق القرار بفاعلية".

وحول إمكانية حظر التنظيم في النمسا، قال المسؤول في الحزب الحاكم: "من أجل كبح جماح أنشطة الذئاب الرمادية، لابد أن تدرس الحكومة فرض حظر على التنظيم".

وتابع: "اتخذت فرنسا بالفعل هذه الخطوة، وبدأت أيضا المناقشات ذات الصلة في ألمانيا، لذلك يجب أن تتحرك السلطات النمساوية في نفس الاتجاه".

ووفق صحيفة "فولكس بلات"، فإن هناك تحركات بالفعل داخل أروقة الحكومة النمساوية من أجل دراسة حظر تنظيم الذئاب الرمادية في البلاد.

وتنظيم الذئاب الرمادية هو تنظيم قومي متطرف نشأ في كنف حزب الحركة القومية التركي، وتحول لذراع طولى لرجب طيب أردوغان لنشر العنف والفوضى والتطرف في أوروبا.