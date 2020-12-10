صور.. عراك بالأيدي في البرلمان التركي

شهد البرلمان التركي، الخميس، صدامًا وشجارًا بالأيدي بين نواب حزبي الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة، والعدالة والتنمية، الحاكم.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير العدل، عبد الحميد جول، أثناء مناقشة الميزانية العامة المخصصة لوزارته في العام 2021.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الخميس، أدى الصدام بين الجانبين إلى تعليق الجلسة لبعض الوقت.

ووفق المصدر جاء الصدام أثناء حديث وزير العدل عن حقوق الإنسان، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وانتقاده لها، ما دفع أحد نواب الشعب الجمهوري إلى التوجه للمنصة التي كانت يتحدث من عليها الوزير، في غضب شديد.





النائب سزغين طانري قولو، صاح في وجه الوزير قائلا: "أين كنت عندما رفعوا الحصانة عن النائب بحزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو؟"، البرلماني المنتمي لحزب الشعب الجمهوري.

وفي وقت سابق، أسقط النظام الحاكم، عضوية "بربر أوغلو" بالبرلمان، على خلفية اتهامه بتسريب معلومات وصور لوسائل إعلام معارضة، حول نقل جهاز الاستخبارات التركي أسلحة بالشاحنات إلى سوريا.

وبعد ذلك اشتبك أحد نواب العدالة والتنمية، مع نائب الشعب الجمهوري، ليتدخل عدد آخر من نواب الحزب الحاكم لتتسع دائرة الصدام بين الجانبين.

وتدخل بعض النواب لفض الشجار ومنع تطور الأحداث، مطالبين بفترة راحة وتعليق الجلسة، قبل أن يعود البرلمان ليستأنف أعماله.

ودأب الشعب التركي على مشاهدة مثل هذه المشاجرات على الهواء مباشرة خلال جلسات البرلمان في ظل حالة الاحتقان السياسي والاستقطاب الذي تعززه توجهات الحزب الحاكم للانفراد بالحكم دون تفعيل دولة القانون والديمقراطيات.



