مقتل 16 بينهم 3 أتراك في انفجار "مفخخة" بالحسكة السورية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، النقاب عن ارتفاع ضحايا الانفجار الذي ضرب مدينة رأس دوت الخليج بريف الحسكة السورية لـ16 شخصا، بينهم 3 جنود أتراك.

وقال المرصد إن الانفجار الناجم عن عربة مفخخة عند حاجز مشترك بين "الشرطة المدنية" وفصيل "السلطان مُراد" عند مدخل مدينة رأس دوت الخليج، أدى لمقتل 16 شخصا بينهم 3 من القوات التركية بينهم ضابط، ومدنيان اثنان و11 من الشرطة المدنية ومرتزقة أردوغان من فصيل السلطان مراد.



وأضاف المرصد أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود 12 جريحا بعضهم في حالات خطرة، بينهم جنود أتراك، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وفي وقت سابق، جددت القوات التركية قصفها لمناطق في محيط عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن إصابات.