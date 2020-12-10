محمد بن زايد وبوريس جونسون يبحثان سبل إحلال السلام بالشرق الأوسط

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا سبل إحلال السلام بالشرق الأوسط. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر: "سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها".

وأكد ولي عهد أبوظبي أيضاً، أنه تمت مناقشة "قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها".

من ناحية أخرى، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وقال على تويتر: "تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك".

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