مسؤولون بمليشيا الحوثي تحت سيف العقوبات الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أفراد وكيانات في روسيا واليمن وهايتي، تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان .

وأصدرت واورة الخزانة الأمريكية بيانا الخميس، جاء فيه، إن من بين من شملتهم العقوبات، عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن التابع للمليشيا الإرهابية، وأفراد آخرين لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

و وأضافت الوزارة، أن العقوبات شملت أيضا ثلاثة أفراد من هايتي، ورمضان قديروف زعيم الشيشان والحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب مزاعم عن انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.

وتابعت الوزارة الأمريكية، بالإضافة إلى قديروف فقد فرضت عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين منه.

وفي وقت سابق، كشف مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن عزم وزير الخارجية مايك بومبيو إعلان الحوثيين "منظمة إرهابية" خلال أيام.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الأمم المتحدة وجهت نداءً لإدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بشأن الكارثة الإنسانية المحتملة في اليمن، وذلك قبل قرار متوقع بتسمية الحوثيين هناك "منظمة إرهابية".

فيما يستعد المسؤولون الأمريكيون لوقف محتمل لبرنامج المساعدات بقيمة 700 مليون دولار.

والسعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ أكثر من خمس سنوات، كانت قد صنفت الحوثيين منظمة إرهابية، وحثت واشنطن على فعل الأمر نفسه.