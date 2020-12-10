عاهل المغرب: نعتزم تطوير علاقات مبتكرة مع إسرائيل

أكد العاهل المغربي محمد السادس عزم بلاده تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان، الخميس، إن العاهل محمد السادس عبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تفضي التطورات الإيجابية المسجلة لتحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، بما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي.



وأضاف الديوان الملكي أن الملك محمد السادس شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث.

وأشار الديوان الملكي المغربي إلى أن الملك محمد السادس شدد على أن فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة سيشجع الاستثمارات الأمريكية وسينهض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية، مما يجعل المغرب رابع دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار ترامب في تغريدة على تويتر إلى أن إسرائيل والمملكة المغربية اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.



وأكد الرئيس الأمريكي، أن هذه الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن أيضاً أن "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فمن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية".