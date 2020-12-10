بشائر اللقاح.. النفط فوق 50 دولار لأول مرة منذ 9 أشهر

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% فى تعاملات الخميس، ليتجاوز خام برنت 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس/آذار الماضي.

ويرى الخبراء، أن ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولار لأول مرة منذ 9 شهور، يعتبر من بشائر استخدام لقاحات للوقاية من كوفيد-19، والتي أدت لتضاعف الآمال في تعافي الاقتصاد بصورة سريعة.

وحسب رويترز، أبطل التفاؤل باستخدام اللقاح، أثر زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية أظهرت استمرار وفرة المعروض المتاح.

وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع وقد تبدأ الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع. ووافقت كندا أمس الأربعاء على أول لقاح لها وقالت إنها ستبدأ استخدامه الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 2.05 دولار بما يعادل 4.2% إلى 50.91 دولار للبرميل، مواصلا المكاسب لليوم الثالث.

فيما زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.03 دولار أو 4.5 % مسجلا 47.55 دولار.

تجاهل زيادة المخزون الأمريكي



واستمر ارتفاع الأسعار حتى بعد أن أظهر أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات الأمريكية زيادة ضخمة في مخزون الخام بلغت 15.2 مليون برميل، فيما كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 1.4 مليون برميل.

واستمد سوق النفط بعض الدعم أيضا من بواعث القلق حيال هجوم على حقل نفط عراقي، بعد تسببت متفجرات في اشتعال النار ببئرين بحقل صغير يوم الأربعاء، لكن إنتاج الحقل لم يتأثر.

وفوجئ المحللون بأن السوق تجاهلت زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وفقا لبيانات حكومية نشرت أمس الأربعاء، وهو ما يرجع إلى حد كبير لانخفاض الصادرات الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ 2018.

ومن جانبه، قال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "من غير المعتاد أن تتجاهل السوق زيادة أسبوعية في مخزونات الخام الأمريكية.. التطعيم السريع يغذي الآمال في أن يستفيد الطلب على النفط استفادة أسرع، وأسواق أمريكا الشمالية مستهلكون كبار".

ومن جهته يرى هووي لي الخبير الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة، إن "السوق تتجاهل ما يبدو أنه شتاء صعب وتتطلع إلى صورة متفائله في 2021".



وبدورهم قال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة: "اللقاح المضاد لكوفيد-19 نقطة تحول كبيرة. من بين مزاياه العديدة، أنه سيضع نهاية لانخفاض الطلب في سوق النفط، الذي عانى من قيود تفرضها الحكومات على الحركة".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 15.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.78 مليون برميل يوميا.