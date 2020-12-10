أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يفقد 7 جنيهات مجددا

واصلت أسعار الذهب في مصر، التراجع خلال تعاملات مساء الخميس، مع استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) 7 جنيهات خلال تعاملات الخميس، ليفقد 14 جنيها في يومين، بعد تراجعه 7 جنيهات بختام تعاملات الأربعاء.

وتراجعت أسعار الذهب، عالميا في تعاملات الخميس، بضغط من عمليات البيع المكثفة التي شهدتها خلال الجلسة السابقة، لاستمرار الضبابية فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي في أمريكا.

ارتفاع في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 913.25 جنيه، مقابل 916.5 جنيه، في تعاملات صباح الخميس، حسب منصة "آى صاغة" للمجوهرات.

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 799 جنيه مقابل 802 جنيه، في تعاملات الصباح، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 684.75 جنيه.

أما سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) فتراجع إلى 6392 جنيه في تعاملات المساء، ليفقد نحو 56 جنيه في تعاملات الخميس.

نصائح الخبراء

بدوره نصح وصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، بشراء الذهب في الفترة الحالية، قبل أن يرتفع مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

ومن جانبه، يرى لاكلان شو رئيس أبحاث السلع الأساسية لدى بنك أستراليا الوطني، أن الذهب واجه صعوبات في تعاملات الخميس، بسبب إحباط الأسواق من عدم قدرة النواب في الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مالي كانت تتوقعه.

وأضاف "قد نشهد تغيرا في النظام بأسواق الذهب في ظل ضعف ارتباطها بالعائدات الحقيقية، بسبب استمرار اتجاه المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة مما يخلق آفاق زاخرة بالتحديات للملاذات الآمنة مثل الذهب".

تراجع عالمي



وتراجعت أسعار الذهب، الخميس، بضغط من عمليات البيع المكثفة التي شهدتها خلال الجلسة السابقة، بسبب استمرار الضبابية فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1835.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع بما يصل إلى 2.5% أمس الأربعاء.

واستقر الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة عند 1839.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 23.79 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 999.21 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2283.73 دولار.