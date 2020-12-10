أمريكا تقترب من بيع طائرات مسيرة إم.كيو-9 للمغرب

قالت ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة إن الولايات المتحدة تدرس بيع طائرات مسيرة كبيرة، ومتطورة من طراز إم.كيو-9بي، إلى المغرب.

وأضافت المصادر لرويترز أن واشنطن تعتزم بيع 4 طائرات على الأقل إلى الرباط، ويتم حاليا التشاور مع الكونجرس بشأن الصفقة التي ستتم في الأيام المقبلة.



ولم تفصح المصادر عما إذا كانت الصفقة، التي يجري الإعداد لها منذ عدة أشهر، مرتبطة باتفاق إقامة علاقات سلام بين المغرب وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مشيرا إلى اعترافه بلاده رسميا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن الاتفاق بين المغرب وإسرائيل، الذي يأتي بعد نحو 4 أشهر من اتفاق السلام الذي وقعته الإمارات والبحرين مع إسرائيل، يسهم في تعزيز جهود ترامب لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وتخفيف التوترات الإقليمية مع إسرائيل.

وغرد ترامب على حسابه على موقع تويتر قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم.. الصديقتان العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة – في إنجاز هائل للسلام في الشرق الأوسط".