موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. ختام جيتكس وأمريكا تلاحق فيسبوك

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. تعتزم الإمارات وإستونيا استضافة "مؤتمر القمة العالمية للأعمال"، لعرض حلول الرقمنة ودورها في رفاهية الشعوب. بدأت الحكومة الأمريكية في مطاردة عملاق التكنولوجيا الأمريكي فيسبوك لإجباره على بيع أنستقرام وواتساب.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال مبادرتها "دبي للمشاريع الناشئة" أن عام 2020 شهد دعم المبادرة لنحو 4000 شركة تقنية ناشئة. كشفت فري فاير، إحدى أهم ألعاب الموبايل عالميا، عن ظهور خاص للاعب الكرة الأشهر كريستيانو رونالدو في أحدث نسخها.

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي المساق الإلكتروني للتبصر السلوكي خلال مشاركته في فعاليات معرض "جيتكس 2020".

تعمل شركة "كاسبرسكي" الروسية على تطوير هاتف ذكي مقاوم للاختراق التجسسي، يسمح بمعالجة البيانات السرية من بين المستجدات التقنية الأخرى.

شهد معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2020" الذي نظمة مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة متميزة وفاعلة من قطاع الصحة والخدمات في الإمارات. استعرضت دبي الذكية خلال أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2020 أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة لتسريع التحول الرقمي لمدينة دبي. استقبل جناح منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" آلاف الزوار خلال الدورة الأربعين من معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2020".



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