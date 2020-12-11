الملك محمد السادس يشكر محمد بن زايد على مواقفه الداعمة للمغرب

تقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس بجزيل الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على مواقفه الداعمة للمملكة المغربية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ويحقق تطلعاتهما.
وتناول الاتصال أيضاً عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
من جانبه رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وقرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.
وأكد أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، مساء الخميس، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.
وأشار ترامب، في تغريدة على تويتر، إلى أن إسرائيل والمملكة المغربية اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أنه انجاز هائل للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وأعلن أيضاً أن المغرب اعترف ببلاده عام 1777، وتابع: "فمن المناسب أن نعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية".
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