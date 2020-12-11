القمة الأوروبية.. اتفاق على معاقبة تركيا

قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية.

وقال دبلوماسي إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".



ومنذ شهور تطلق أنقرة رحلات استكشاف بحري أمام سواحل اليونان وقبرص لمزاحمة الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي على مناطق واعدة باحتياطيات النفط والغاز الطبيعي.

والعلاقة بين أوروبا وتركيا متوترة جراء الأدوار التركية التخريبية في سوريا وليبيا فضلا عن تأثير صفقة أنقرة وموسكو لإدخال منظومة صواريخ إس 400 ضمن منظومتها التسليحية، الأمر الذي تعتبره أوروبا والولايات المتحدة خطرا بالغا على أمن حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا.

