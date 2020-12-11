سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري، اليوم الجمعة، في السوق السوداء، فيما استقر الدولار وتراجع الجنيه الإسترليني.

وفي بنك الجزائر (البنك المركزي) ارتفع الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، وتراجع سعر اليورو والجنيه الإسترليني.

وزاد سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية "السوداء" إلى 218.26 دينار للشراء، و220.68 دينار للبيع، مقابل 217.11 دينار للشراء، و219.53 دينار للبيع، أمس الخميس.

فيما استقر سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" الجزائرية عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

بينما في السوق الموازية تراجع الجنيه الإسترليني إلى 239.13 دينار للشراء، و 241.79 دينار للبيع، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، مقابل 240.55 دينار للشراء، و243.22 دينار للبيع أمس.

ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الحالية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.



أصعب الأعوام

وكبدت التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الجزائر خسائر بنحو 10 مليارات دولار.

أجبرت آثار كورونا وأسعار النفط السلبية الحكومة الجزائرية على إقرار أكثر الموازنات تقشفاً وصرامة لعام 2021، بنحو 62 مليار دولار، بتراجع قيمته نحو 2 مليار دولار عن موازنة 2020.

وتعتمد الحكومة الجزائرية سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2021، فيما يمثل النفط والغاز نحو 97% من صادرات الجزائر، على إيرادات الحكومة.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري على موقع بنك الجزائر (البنك المركزي) إلى 131.45 دينار للشراء، و131.46 دينار للبيع، مقابل 131.10 دينار للشراء، و131.12 دينار للبيع، أمس الخميس.

وتراجع سعر اليورو لدى بنك الجزائر، إلي 158.86 دينار للشراء، و158.90 دينار للبيع، مقابل 158.97 دينار للشراء، و159.01 دينار للبيع، أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر، لدى بنك الجزائر إلى 174.96 دينار للشراء، و175.01 دينار للبيع، مقابل إلى 175.23 دينار للشراء، و175.30 دينار للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي في المركزي الجزائري إلي 35.042 دينار للشراء، و35.048 دينار للبيع، مقابل 34.94 دينار للشراء مقابل 34.95 دينار للبيع، أمس.

فيما استقر الريال السعودي في السوق السوداء، نحو 47.98 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

كما زاد الدرهم الإماراتي إلى 35.78 دينار للشراء، و35.79 دينار للبيع، مقابل 35.69 دينار للشراء، و35.70 دينار للبيع، أمس.

بينما استقر في السوق الموازية نحو 49.01 دينار للشراء، ونحو 49.55 دينار للبيع.

فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر إلى 430.57 دينار للشراء، و431.19 دينار للبيع عند فتح تعاملات اليوم، مقابل 429.58 دينار للشراء، و 430.19 دينار للبيع أمس.

بينما تراجعت العملة الكويتية في السوق السوداء، تراجعا طفيفا إلى 590 دينار للشراء، و 596.56 دينار للبيع.