دليل أسعار حجوزات مطاعم دبي الفندقية في رأس السنة

هي النجمة اللامعة في سماء أفضل الوجهات السياحية العالمية لقضاء احتفالات رأس العام الميلادي الجديد.

ومن الآن يمكن للمواطنين والمقيمين والسياح حجز مقاعدهم في مطاعم الفنادق الفارهة التي تعج بها دبي للاحتفال بأعياد رأس السنة.



تختلف أسعار الحجوزات من مطعم لآخر بحسب موقع الفندق وإطلالته على شواطئ ومعالم مميزة، وقوائم الطعام ومستوى الخدمة والاحتفالات وبرامج الترفيه.

كما أن هناك فنادق تٌقصر الحجوزات على النزلاء الذي يقيمون فيها عدة أيام، فضلا عن تقديم عروض خاصة للعائلات والأطفال.

وشهدت أسعار حجوزات المطاعم الفندقية في دبي ارتفاعا خلال احتفالات رأس السنة هذا العام على غرار كل موسم، وذلك مقارنة بالأيام العادية التي تبدأ فيها أسعار الحجز بمطاعم الفنادق فئة 5 نجوم من 700 درهم.

وبحسب الأسعار المعلنة بفنادق الخمسة نجوم الواقعة وسط دبي ومرسى دبي وتطل على واجهة شاطئية، فإن أسعار حجوزات حفلات العشاء تتراوح بين 3500 درهم حتى 4500 درهم.

وهناك مطاعم تزخر بها الفنادق غير الشاطئية تتيح الحجز من سعر يبدأ من 2000 درهم وصولا إلى 2500 درهم، مع اشتراط النزول بالفندق 3 ليال لقبول الحجز.

ويعد النشاط السياحي ركيزة أساسية في اقتصاد دبي وأحد أبرز محفزات تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي بالإمارة، وتلعب الفعاليات والاحتفالات والخدمات والمعالم السياحية والبنية التحتية المتطورة عوامل جذب مهمة للسياح.

وبشكل عام تمثل المنشآت الفندقية العمود الفقري للسياحة في الإمارات، إذ بلغ إجمالي إيرادات قطاع الفنادق بالبلاد حولي 2.12 مليار درهم خلال الفترة من أبريل إلى يوليو من 2020، وفق أحدث المؤشرات الرقمية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ووصل عدد النزلاء في فنادق الإمارات خلال هذه الفترة إلى 2.225 مليون نزيل.

وتوجت الإمارات بالمركز الأول على المنطقة في السياحة والسفر والـ 33 عالمياً، وذلك بموجب 52 مؤشرا تنافسيا ويعد أثقلها مؤشر استقرار الاقتصاد الإماراتي وهي الميزة القوية التي تتمتع بها الإمارات.

وتفصيلا فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التطور الكبير الذي شهده قطاع الفنادق في الإمارات في الفترة ذاتها التي كان يعاني منها القطاع في غالبية دول العالم من التراجع الكبير نتيجة إغلاق القطاعات الاقتصادية في إطار الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة "كوفيد – 19".

وخلال شهر أبريل من العام الجاري وصل عدد نزلاء الفنادق في دولة الإمارات 287.136 ألف نزيل قبل أن ينمو بنسبة 53.3% خلال شهر مايو من العام ذاته بالغا حاجز 440.276 ألف نزيل .

وواصل القطاع النمو في شهر يونيو من العام الجاري حيث وصل عدد نزلاء الفنادق 573.546 الف نزيل بزيادة نسبتها 30.2% مقارنة مع الشهر السابق، وخلال شهر يوليو قفز عدد النزلاء إلى 953.584 ألف نزيل .

وأسفرت هذه الحصيلة من النمو التراكمي عن ارتفاع نسبة اشغال الفنادق من 32.1% خلال شهر أبريل من العام الجاري إلى 41.7% في شهر يوليو من العام ذاته فيما وصل متوسط معدل الإقامة 4.8 ليلة في فترة الرصد ذاتها.

وتشير المعطيات كافة إلى استمرار النمو في قطاع الفنادق خلال المرحلة المتبقية من عام 2020 وذلك بدعم من زيادة نشاط قطاع السياحة والطيران وبقية القطاعات الأخرى في الإمارات.