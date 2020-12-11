تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020

تراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في معظم البنوك، وشركات الصرافة، بعد ارتفاعه لمدة يومين.

فيما ارتفع الدولار الأمريكي، والريال السعودي، وتراجع الجنيه الإسترليني، واستقرت أسعار الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

وتشهد مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار في سوق العملات، في ظل توافر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.

هبوط اليورو

وانخفض متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، في البنوك، إلى 18.90 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.92 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا.

فيما تراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة، إلى 18.91 جنيه للشراء، و 19.03 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، أمس الخميس، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما سجل سعر العملة الأوروبية، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 18.88 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.92 جنيه في المصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.16 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

تضاعف استثمارات الأجانب

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15% في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولارا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

سعر الدولار والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، قرشين إلى 15.654 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع.

فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، إلى 20.78 جنيه للشراء، و20.90 للبيع، مقابل 21.05 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع أمس الخميس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، إلي 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أمس حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.25 جنيه للشراء ونحو 51.65 جنيه للبيع.

تحويلات العاملين في الخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري الأحد، عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 39.22 مليار دولار.