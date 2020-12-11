قطب الإعلام بهونج كونج يواجه السجن مدى الحياة

وجهت السلطات في هونج كونج تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية" إلى رجل الأعمال جيمي لاي وهو من شخصيات حركة يطلق عليها الدفاع عن الديمقراطية.

وقالت الشرطة، في بيان: "في نهاية تحقيق شامل أجرته أجهزة الشرطة المسؤولة عن الأمن القومي اتهم الرجل البالغ من العمر 73 عاما بالتواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية من أجل تعريض الأمن القومي للخطر".



ولاي هو أشهر شخصية في هونج كونج يتم اتهامها بانتهاك قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في أواخر يونيو/حزيران من أجل إنهاء الاحتجاجات التي هز المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

ويعاقب مخالفو ها القانون بأحكام يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة.

ويفترض أن يمثل جيمي لاي مدير صحيفة "أبل ديلي" والمعروف بالتزامه المعسكر المؤيد للديمقراطية وانتقاداته القاسية للسلطة التنفيذية، أمام القضاء السبت لخرقه هذا القانون، حسب الشرطة.

وقد وضع الأسبوع الماضي في الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق بتهمة الاحتيال.

ومن المقرر أن يمثل جيمي لاي أمام المحكمة العليا الثلاثاء لتقديم طلب للإفراج عنه بكفالة.

وكان مئات من رجال الشرطة قاموا بعملية دهم لصحيفة "أبل ديلي" في أغسطس/آب ولا سيما في صالة التحرير.

ولاي هو رابع شخصية تتهم بانتهاك هذا القانون الجديد المثير للجدل، وبين هؤلاء ناشط يبلغ من العمر 19 عاما متهم بالترويج للانفصال ورجل صدم بدراجة نارية رجال الشرطة أثناء تظاهرة ورجل ردد شعارات مؤيدة للديموقراطية أمام الشرطة.