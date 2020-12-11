محمد بن زايد وجونسون.. التزام بتطوير الشراكة وتعزيز الحوار

أكدت الإمارات وبريطانيا التزامهما المستمر بتطوير شراكتهما وتعزيز الحوار الاستراتيجي بينهما، وإيجاد حلول سلمية للصراعات بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في لندن.



وشدد الجانبان على ضرورة زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والبحث والتطوير وتغير المناخ، وتعزيز كلا الاقتصادين، بما في ذلك التعاون عبر المجالات ذات الأولوية مثل علوم الحياة، والرعاية الصحية، وتقنيات المستقبل والابتكار الرقمي، والطاقة المتجددة، والفضاء، والبنية التحتية، والتعليم، والسياحة، والأمن الغذائي، والخدمات المالية والمهنية.

وأكد البيان "الأثر التاريخي" لاتفاقية إبراهيم الموقعة بين الإمارات وإسرائيل، وأهمية إيجاد حلول سلمية للصراعات الجارية في المنطقة.

كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية القيم المشتركة، بما في ذلك التسامح والتعايش السلمي واحترام جميع الثقافات والأديان.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء البريطاني في لندن أمس، وناقش الجانبان متانة العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات والصداقة طويلة الأمد والتاريخ المشترك بين البلدين والشعبين.

وأكدا التزامهما المستمر بتطوير شراكة بريطانية إماراتية من أجل المستقبل وحوار استراتيجي مكثف بين البلدين.

وسلط الجانبان الضوء على أهمية التعاون في مكافحة جائحة كوفيد- 19.

وأعربا عن التزامهما بتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف والنظام الدولي القائم على القوانين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار.

واستعرضا احتفالات الإمارات باليوم الوطني الخمسين، ومعرض إكسبو 2020 دبي، واتفقا على الاجتماع مرة أخرى العام المقبل لمواصلة تطوير الشراكة البريطانية - الإماراتية من أجل المستقبل.

