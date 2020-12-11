سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

كما ارتفع الدولار الأمريكي، وتراجع الجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، واستقرت أسعار الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

ويوما الجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري بشكل طفيف وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد.

الريال السعودي يرتفع



وارتفع متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ثابتا عند 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أمس حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما استقر سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند نحو 4.08 جنيه للشراء، ونحو 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك عند نحو 4.18 جنيه، هي بنك عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

تحويلات العاملين في الخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الإثنين، إن التحويلات زادت في سبتمبر/ أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.

وأعلن البنك المركزي المصري الأحد عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 39.22 مليار دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف

الدولار مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، قرشين إلى 15.654 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة، إلى 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، أمس الخميس، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، إلى 20.78 جنيه للشراء، و20.90 للبيع، مقابل

21.05 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع أمس الخميس.

سعر الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.25 جنيه للشراء ونحو 51.65 جنيه للبيع.

تضاعف استثمارات الأجانب

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15% في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.