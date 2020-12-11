ترحيب عربي ودولي بسلام المغرب وإسرائيل

رحبت العديد من الدول العربية والغربية بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، مؤكدين أن هذا القرار يخدم السلام بالمنطقة.

وفي هذا السياق، أعربت سلطنة عمان عن أملها أن يعزز هذا الاتفاق مساعي وجهود تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، مرحبة بإقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.



من جانبه، هنأ وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، نظيره المغربي ناصر بوريطة، هاتفيا،بقرار استئناف الرباط اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.

وأشاد باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة.

بدورها، رحبت بريطانيا بإعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل وتعتبرها خطوة إيجابية بين البلدين.

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الإعلان خطوة هامة للمساهمة في جهود إحلال السلام بالشرق الأوسط، مرحبا بإقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

وكانت الإمارات قد رحبت بهذا الإعلان، وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية: "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، باتفاق السلام بين المملكة المغربية وإسرائيل، مؤكدا أنه سيحقق مزيدا من الاستقرار في المنطقة.

قال الرئيس المصري: "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية".

وأعلن العاهل المغربي محمد السادس، في وقت سابق الخميس، عزم بلاده تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان، الخميس، إن العاهل محمد السادس عبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تفضي التطورات الإيجابية المسجلة لتحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، بما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي.

وأضاف الديوان الملكي أن الملك محمد السادس شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مرسوم اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وقال ترامب في تغريدة: "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، واقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وبالتزامن مع تغريدة ترامب، ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الولايات المتحدة "باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء المغربية".