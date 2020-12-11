سفير بريطانيا بالعراق: السلاح المنفلت تحدي كبير لبغداد

أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي أن استمرار الفصائل المسلحة خارج نطاق وسيطرة بغداد يعد تحدياً للحكومة والتواجد الدبلوماسي والجانب الاقتصادي.

وقال هيكي خلال حوار مع وكالة الأنباء العراقية "واع"، "في جميع البلدان يكون ولاء الفصائل المسلحة إلى حكومة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يدعم جهود العراق للسيطرة على الفصائل المسلحة".



وشدد على استحالة أن يكون هناك استقرار بوجود فصائل مسلحة خارجة عن سلطة وسيطرة الدولة"، ويجب أن تتوفر نية للقضاء على السلاح المنفلت، وبريطانيا تثمن الدور الفعال للحكومة العراقية لتقوية مؤسسات الدولة".

وأوضح أن استهداف البعثات الدبلوماسية يشكل تحدياً كبيراً للعراق، وله تأثير سلبي على الاستقرار والاستثمار، والاستراتيجية البريطانية في العراق لن تتأثر بسبب استهداف البعثات الدبلوماسية.

وأشار السفير البريطاني إلى أن "استمرار الدعم الدولي والتعاون مع العراق مهم جداً لمواجهة تهديدات داعش في بعض المناطق".

وبين أن "التحالف الدولي موجود في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، ولكن للأسف حتى الآن هنالك تهديد من داعش، واستمرار الدعم والتعاون هما أمران مهمان جداً بين التحالف الدولي والمجتمع الدولي والحكومة العراقية.

وعن الانتخابات، قال ستيفن هيكي، أن تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة يعد قراراً حازماً للحكومة العراقية والبرلمان، وأولوية لعمل الحكومة الجديدة.

وقال هيكي إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عندما تسلم منصبه أعلن عن انتخابات مبكرة، فهي بمثابة أولوية لعمل الحكومة الجديدة، وهو ملتزم بمحاربة الفساد"

وأضاف أن بريطانيا ليس لديها رأي بشأن موعد الانتخابات، وليس بوسعها سوى أن تتمنى انتخابات شفافة ونزيهة، مؤكداً أن مفوضية الانتخابات تواجه تحديات كثيرة لإجراء الانتخابات التي تلاقي دعماً من المجتمع الدولي وبريطانيا والبرلمان العراقي".