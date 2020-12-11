العراق يطلب دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات المبكرة

دعا العراق مجلس الأمن الدولي لتقديم الدعم والمساندة في الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها وزير الخارجية فؤاد حسين، من نظيرته السويدية آن ليدي، بحثا خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأصدرت الخارجية العراقية بيانا جاء فيه، أن الجانبين بحثا عدداً من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المشترك، وسط تأكيد على ضرورة العمل لخفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وأشار البيان، إلى أن الوزيرين ناقشا قرار سحب القوات الأمريكية من العراق، وتخفيض عددها لـ 2500 مطلع العام المقبل، بجانب بحث تعزيز العلاقات الثنائيّة، والارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين".

وأوضح البيان بأن "العراق أرسل إلى مجلس الأمن يطلب منه تقديم الدعم وإرسال مراقبين للإشراف على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد".

أشاد وزير الخارجية العراقي بدعم السويد في مواجهة تنظيم "داعش الإرهابيّ"، مُشدّداً على أهمّية استمرار الدعم ضمن "التحالف الدوليّ" إلى حين القضاء على تلك "الجماعات الإرهابيّة".

أشار إلى أن الحكومة العراقيّة ماضية في تحقيق "الإصلاح، ومُحاربة الفساد"، موضحاً أنّ سياسة العراق الاقتصاديّة الجديدة ستعمل على أن تكون قائمة على تنوّع المصادر، وعدم الاكتفاء بالواردات.

وأكد حسين سعي الحُكُومة العراقيَّة "لفرض هيبة الدولة وسلطة القانون، والاستجابة للمطالب الشعبيَّة التي عبَّرت عنها المظاهرات، واستكمال مُتطلَّبات إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة في العام المُقبل".

ودعا فؤاد حسين إلى توسيع العمل التدريبي لقوات حلف الناتو داخل العراق، وفقاً للبيان.

بدورها، أكدت وزيرة خارجيّة السويد وُقُوف حُكُومتها إلى جانب العراق، واستعدادها لتقديم الدعم في سائر المجالات.