ترامب يخسر معركة ميزانية الدفاع.. الشيوخ يقرها بالأغلبية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، بشكل نهائي ميزانية الدفاع لعام 2021، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام "الفيتو".
وحصل النص الذي سبق أن أيده مجلس النواب، الثلاثاء، بغالبية ساحقة، على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ.
وحصد القرار بذلك "غالبية فائقة" من أصوات غرفتي الكونجرس الأمريكي، تكفي لتخطي أي فيتو رئاسي على الميزانية.
وكان ترامب هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب مطالب بأن يلغي الكونجرس الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا، حيث يخوض ترامب معركة مع شركات التواصل الاجتماعي العملاقة بشأن تحيز مزعوم ضد المحافظين.
وينتقد ترامب كذلك المشروع لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأمريكية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.
كما يعترض النص أيضا على مشروع دونالد ترامب بخفض الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.
ويفرض على البنتاجون مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي خفض لعدد الجيش الأمريكي في ألمانيا، الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أمريكي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.
وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا "في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوروبا يشكل خطأ استراتيجيا خطرا سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي".
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