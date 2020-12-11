ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
حتى هذه اللحظة، لم تطرح شركة لكزس اليابانية أي سيارة كهربائية في أمريكا حيث تتسيد تسلا السوق، لكن يبدو أن هذا الواقع سيتغير.
أعلنت أودي عن طرحها لنسخة جديدة لعام 2021 من طراز A7، ضمن فئات سيدان الفخمة.
قدمت لكزس اليابانية ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز LX.
ضمن فئات SUV الفارهة، أعلنت ماركة بي إم دبليو الألمانية عن طرحها لنسخة جديدة لعام 2021 من طراز X6 M.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. لكزس تنافس تسلا ومميزات BMW X6 M على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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