سيارة تقتحم مظاهرة احتجاجية بنيويورك الأمريكية

قال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، السبت، إن سيارة اقتحمت تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود في مانهاتن بنيويورك مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت الشرطة إنه لا يبدو إن الإصابات تشكل تهديدا لحياة أحد من الجرحى وإن السيارة التي قامت بالحادث ما زالت موجودة في الموقع.



لكن لم تتوفر تفاصيل تذكر بعد؛ وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 6 أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.

ووصفت بعض الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا فوضويا حول سيارة متوقفة محاطة بالمحتجين، قبل أن تتحرك السيارة فجأة وسط الحشد مما أدى إلى تعثر بعض الأشخاص والدراجات.

وقالت الشرطة والعديد من وسائل الإعلام المحلية إن الاحتجاج كان برعاية منظمة حياة السود مهمة.