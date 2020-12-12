جوجل تحجب هذه الإعلانات عن منصتها

بدأت شركة جوجل في تطبيق سياسة أكثر صرامة مع الإعلانات التي تظهر للمستخدم على منصتها، وأصبح بإمكانك حجب الإعلان غير المرغوب فيه.

وأعلنت جوجل، الخميس، عن تمكين المستخدمين من الحد من عدد إعلانات الكحول والمقامرة التي تُعرض لهم.

وتأمل جوجل في ترحيب آلاف المستخدمين بالميزة الجديدة، خاصة لمن يرفضون إعلانات الكحول والمقامرة ولا يتابعونها ويشعرون باستياء حال ظهورها على أجهزتهم.

وتفرض جوجل (عملاق محركات البحث الأمريكي) على منصتها سواء "جوجل كروم" أو "يوتيوب" قيودًا على الفئات بناءً على السن والقوانين الوطنية، ويتيح التغيير الجديد للمستخدمين فقط تطبيق هذه الحدود على أنفسهم.

يُذكر أن إعدادات الفئتين تأتي منفصلة، لذلك إن كان المستخدم موافقًا على إعلانات المقامرة وليس إعلانات الكحول، أو العكس، فيمكنه السماح بإحدى الفئات دون الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الميزة تَعِد فقط بتقليل عدد إعلانات الكحول والمقامرة التي ستُشاهد، وليس القضاء عليها تمامًا.

طرح تدريجي

وقالت جوجل: إن الميزة ستُطرح في إعدادات الإعلانات تدريجيًا، وذلك بدءًا من إعلانات يوتيوب في الولايات المتحدة، وهي تهدف إلى توفير الميزة لإعلانات جوجل ويوتيوب عالميًا مطلع عام 2021 المقبل، بحسب بوابة التقنية.

وإن كان المستخدم يرغب في تعطيل إعلانات الكحول والمقامرة، فيمكنه ذلك من خلال الذهاب إلى صفحة إعدادات الإعلان، وإن كان التغيير قد وصل إلى حسابه، فسيرى الأزرار التي تمكنه من ذلك أسفل الصفحة.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إصلاح جوجل لمشكلة واجهت بعض مستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لها، والتي أدت إلى توقف خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS عن العمل، وكان السبب تغييرات أجرتها الشركة.

وبعد ظهور المشكلة، تراجعت جوجل عن بعض التغييرات للمساعدة في حلها. وأكدت الشركة لموقع The Verge التقني أن الإصلاح جارٍ بالفعل، وقالت: “لقد حددنا المشكلة، وبدأنا بطرح الإصلاح أمس. وإذا تم تعطيل التحديثات التلقائية للمستخدمين، فإننا نوصي بالتحديث إلى أحدث إصدار من خدمات مشغّل شبكة الجوال من خلال متجر Play لتلقي الإصلاح".

إصدار جديد من جوجل كروم

أطلقت شركة جوجل الأمريكية أحدث إصدار من متصفحها الشهير "كروم" والذي يتضمن مميزات جديدة لتحقيق قفزات في الأداء.

والإصدار الجديد المطروح باسم كروم 87 يتوافق للعمل مع الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز وهواتف جوجل أندرويد وأجهزة أبل ماك M1 الجديدة.

وأوضحت جوجل أن كروم 87 الجديد يوفر المزيد من الأداء للحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت والأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويعمل المتصفح الجديد بشكل أسرع بنسبة 25% ويقوم بتحميل مواقع الويب بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 7%.

وأكدت جوجل أن الأولوية تكون لعلامات التبويب النشطة، وهو ما يساعد على زيادة فترة تشغيل البطارية لمدة تصل إلى ساعة و15 دقيقة.

وبفضل ذاكرة التخزين المؤقت Back/Forward فإن أجهزة أندرويد الجوالة تعمل بصورة أسرع عند تصفح مواقع الويب.

ولكن يتعين على المطورين مواءمة مواقع الويب الخاصة بهم مع هذه الوظيفة الجديدة لكي يتمكن المستخدم من الاستفادة الكاملة منها.

وأعلنت شركة جوجل عن طرح تحسينات في الأداء على حواسيب مايكروسوفت ويندوز خلال الأسابيع المقبلة، ولكن يشترط لذلك تثبيت الإصدار 87 بشكل مسبق.