أكبر مطارات أوروبا يغلق مبانيه.. هيثرو في قبضة كورونا

أعلن مطار هيثرو، في بريطانيا أنه سيغلق المبنى رقم (4) حتى نهاية العام المقبل 2021، وذلك بعد الهبوط الحاد في أعداد المسافرين

يأتي القرار بالمطار الذي يعتبر الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، وأضخم مطار في أوروبا، وأحد أكبر المطارات في العالم وأكثرها نشاطاً بسبب التدهور الكبير في صناعة السياحة والسفر والناتج عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



وانخفض عدد الركاب في مطار هيثرو بنسبة 88% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب القيود على السفر والإغلاق العام في إنجلترا للمرة الثانية هذا العام بسبب الموجة الجديدة من انتشار "كوفيد 19"، بحسب البيانات التي أعلنها المطار.

وانخفضت رحلات الشحن الجوي في مطار هيثرو، وسط توقعات أكثر سوءاً حيال المستقبل، حيث يتوقع أن تواصل أعداد المسافرين الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وتبعاً لهذه البيانات فقد قرر مطار هيثرو إغلاق المبنى رقم 4 حتى نهاية عام 2021. وكان إغلاق المبنى رقم (4) قد تم أول مرة خلال الإغلاق الشامل في بريطانيا الذي بدأ يوم 18 مارس/آذار 2020، حيث انتقلت في حينها العديد من شركات الطيران إلى مبنى الركاب رقم (2)، ومن بينها شركة الخطوط الفرنسية.

وقالت تقارير صحفية إن الإعلان الأخير يُضاف إلى جبل المشاكل التي يواجهها المطار بسبب وباء "كورونا"، بما في ذلك خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) تم تسجيلها في عام 2020.

وفي السياق ذاته، قالت شركة رولز رايس المصنعة لمحركات الطائرات التجارية، إنها تتوقع أن يتعافى السفر الجوي ببطء في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 قبل أن يشهد تحسناً في النصف الثاني حيث يتم تطعيم المزيد من الناس ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنه في 11 شهراً حتى نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد ساعات الطيران المسجلة على محركاتها النفاثة الكبيرة 42% فقط من إجمالي ما حلقته العام الماضي. وقالت إن "وتيرة التعافي تباطأت بسبب الموجة الثانية من الإصابات في بعض المناطق الجغرافية من العالم".

وخلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020 بلغ عدد ساعات الطيران المسجلة على محركات "رولز رايس" النفاثة التجارية 33% فقط مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.