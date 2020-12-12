بالصور.. محمد بن راشد يطلق الهوية السياحية الموحدة للإمارات

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهوية السياحية الموحدة للإمارات. وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صباح اليوم السبت: "في ربوع صحراء الإمارات.. أطلقت هوية سياحية موحدة للإمارات.. واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية.. وحملة وطنية تحت عنوان أجمل شتاء في العالم".

وتابع حاكم دبي، "السياحة الداخلية تسهم بـ41 مليار درهم في اقتصاد الإمارات، ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام".

أضاف: "أطلقنا هوية سياحية موحدة للإمارات، لأننا نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة.. واقتصادا وطنيا موحدا.. وفرصا موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا.. العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية". وتابع: "الإمارات تمتلك أجمل شتاء.. وتمتلك أجمل شعب.. وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح.. أدعو الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات".

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