حقيقة الروبوتات الخفية في لقاحات كورونا.. العودة لنظرية المؤامرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن احتواء لقاحات كورونا المعلن عنها مؤخرا على روبوتات متناهية الصغر تسجل بيانات جسم الإنسان.

ويرى الخبراء أن ما تردد مؤخرا مجرد ادعاءات عارية تماما عن الصحة، كما نفوا وجود أي تكنولوجيا تتيح إدخال جسيمات مشابهة إلى جسم الإنسان من خلال اللقاحات.

وخلال الأيام القليلة الماضية نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه طبيبة تحذر من أخذ اللقاحات ضدّ كوفيد-19، لأنها "تغير الحمض النووي للإنسان بشكل جذري وتحتوي على جسيمات نانوية هي في الواقع روبوتات صغيرة تسلب البيانات الحيوية للإنسان وترسلها شبكات تخزين المعلومات وأن مؤسسة بيل جيتس ستأخذ هذه البيانات".

وثبت خطأ تلك الادعاءات، إذ إن الجسيمات النانوية هي جسيمات مجهريّة قياسها أقلّ من 100 نانومتر. ويقاس النانو بأجزاء من المليار من المتر.

وقال أستاذ الأمراض المعدية في جامعة غريفيث نيجل ماكميلان إنه "لا وجود حتى الآن لتقنيّة من هذا النوع يمكن من خلالها إدخال روبوتات إلى الجزيئات النانوية في اللقاح".

وعن اللقاحات المطروحة ضد "كوفيد-19"، وكيفية عملها، والاختلافات فيما بينها، قال الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف إنه "تم تطوير مبادئ التطعيم ضد فيروس كورونا في عام 2002، عندما حدث تفشي فيروس "السارس 1"، ولكن بعد ذلك لم يكن التطعيم ضروريا، واختفى الفيروس التاجي من البشر".

في الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن اللقاح يجب أن يستهدف "البروتين الشائك" لفيروس الكورونا، والذي بمساعدته يلتصق بمستقبلات الرئتين ويدخل الخلايا، مثل أي فيروس آخر".

و"بالنسبة إلى اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المسجل والموافق عليه للاستخدام، قال مياسنيكوف إنه يعمل على أساس الفيروسات الغدية، مما يسبب استجابة مناعية بسبب بروتين مشابه تعمل الأجسام المضادة المنتجة بدورها ضد طفرات فيروس كورونا".

وتابع إن "لقاح جامعة أكسفورد يعمل على مبدأ مماثل، يتم تفعيل عقاقير تستخدم فيها فيروسات حية ولكنها غير ضارة للإنسان".

وختم مياسنيكوف بالقول "أما لقاحات الصين فتعمل على أساس فيروس كورونا المستجد المعطل"، وأضاف مياسنيكوف أن اللقاحات يتم تطويرها وفقًا لمبدأ مماثل في الهند وكازاخستان. هناك أيضًا أدوية قيد التطوير تسمح بالإعطاء عن طريق الأنف وتمنح المناعة، هذه الطريقة واعدة أكثر إذا دخل الفيروس التاجي إلى الجهاز التنفسي.