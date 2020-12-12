10 قصور فرنسية تخطف الأنظار.. 5 قرون وذكريات ثورة

رغم وصول حالات الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 2.39 مليون حالة، حتى أمس الجمعة، فإنها تمتلك أفضل القصور الأوروبية العريقة.

وفيما يلي، نقدم إليكم قائمة بأبرز 10 قصور فرنسية عريقة تستحق الزيارة:

قصر فرساي Versailles:



شُيد القصر عام 1624 ويقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب العاصمة الفرنسية "باريس"، ويعتبر من أجمل قصور العالم.

أهم ما في هذا القصر هو قاعة المرايا الشهيرة التي تتميز بوجود 17 مرآة محاطة بالأقواس، وكل قوس يحتوي على 21 مرآة تعكس 17 نافذة مقنطرة.

وتطل القاعة على الحدائق. يمثل هذا القصر نموذجاً رائعاً للفن المعماري في فرنسا في القرن الثامن عشر، ويضم آلافاً من اللوحات والأعمال الفنية الثمينة جداً.





قصر شامبورد Chateau de Chambord:

بني في القرن السادس عشر كمأوى للصيد خاص بالملك فرانسوا الأول، ويعتبر حالياً واحداً من أفضل علامات الفن المعماري.

ويقع في قرية لوار Loire ويشتهر بحجمه المذهل وتصميمه الرائع، إذ يحتوي على 440 غرفة و300 مدفأة.





قصر شينونسو Chateau de Chenonceau:

يصنف ضمن القصور الأكثر شهرة وإثارة في وادي لوار. يميزه تصميمه الجميل والمفروشات والديكور الخاص به.

بني القصر خلال القرن الحادي عشر على نهر شير، وتم ترميمه على يد الكثير من الناس، قبل أن يتم تسليمه إلى ديان دو بواتييه (عشيقة الملك هنري الثاني) التي قامت بالحفاظ عليه، ولم تسمح أن يتم تدمير القصر خلال الثورة الفرنسية من الحرس الثوري الذي أراد تدميره، وذلك لأنه كان يعتبر صلة الوصل الوحيدة للسفر والتجارة عبر النهر.





قصر شانتيي Chateau de Chantilly:

يقع في مدينة شانتيي، بباريس. يتألف من مبنيين، الـ "بوتي شاتو Petit Chateau" أي القصر الصغير الذي بني عام 1560 والـ"غراند شاتو Grand Chateau" أي القصر الكبير، الذي دمر خلال الثورة الفرنسية وأعيد بناؤه في 1870.





قصر أمبواز Chateau d'Amboise:

يقع في وادي لوار في بلدة أمبواز. بني في أواخر القرن 9 وخلال عهد الملك تشارلز الثامن وفرانسوا الأول (أواخر القرن 15)، تم استخدام القصر للإقامة الملكية. هدمت معظم المباني الداخلية فيه في النصف الثاني من القرن 16، منها الدوائر الدفاعية الخارجية والأبراج والجدران.





قصر أوس Chateau d'Usse:

يقع على حافة الغابة شينون التي تطل على وادي أندر، وتم بناؤه في القرن الحادي عشر من الإقطاعي غلدين دي سومور. وبسبب شكله الحالم، يشار إليه بـ "القلعة الجميلة النائمة أي The Sleeping Beauty castle".





المونت سانت ميشيل Mont Saint-Michel:

يشبه مدينة خاصة، إذ شيد خلال القرن 8 ويقع على جزيرة صخرية قبالة الساحل الشمالي لفرنسا، في نورماندي. هو واحد من المعالم الأكثر شهرة في فرنسا، ويشكل جزءاً من قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويزوره أكثر من 3 ملايين شخص كل سنة.





قصر فينسين Chateau de Vincennes:

يقع في بلدة فينسين شرقي باريس، ومثل العديد من القلاع الشهيرة الأخرى التي كانت تبنى أصلاً من أجل الصيد، شيد على عهد لويس السابع في غابة فينسين. هياكله فسيحة ومثيرة للدهشة مع زوايا مدورة وأبراج كبيرة فائقة الجمال.





قصر تارسكون Chateau de Tarascon:

هو واحد من أروع قصور القرون الوسطى في فرنسا وأوروبا وقد بني في القرن الخامس عشر. القصر مذهل معمارياً ومحاط بنهر الرون الشهير.





قصر فوا Chateau de Foix:

شيد خلال العصور الوسطى ولعب دوراً حاسماً في التاريخ العسكري. أضيف إليه خلال القرون التي تلت عدة أبراج من أجل الحفاظ على حصانته ومناعته. اثنان من الأبراج المربعة استخدمت كسجن للسياسيين والمدنيين لمدة أربعة قرون حتى 1862.



