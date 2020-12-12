السيسي يشيد بمستوى العلاقات مع الإمارات: متميزة

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمستوى العلاقات بين بلاده والإمارات، مؤكدا أنها "متميزة".

ووجه الرئيس المصري الشكر للإمارات في كلمة له فجر اليوم خلال زيارته للكلية الحربية شرق القاهرة، بعد وصول أول شحنة من لقاحات كورونا إلى القاهرة قادمة من أبوظبي.



ولفت إلى المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع أشقائها من دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات الشقيقة.

وقال السيسي إن وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا.

كما أشار إلى أسلوب إدارة مصر لأزمة كورونا، والتي تمت بشكل علمى ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار كافة أجهزة الدولة المعنية.

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، الدفعة الأولى من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح تضم 50 ألف جرعة، وأنها خضعت لتجارب سريرية على 3 آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضيين.

وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، إن اللقاح الصيني الجديد سيتاح للمواطنين بالمجان بنسبة 100% وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية.