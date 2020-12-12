الإرهاب في بريطانيا.. تراجع الاعتقالات خلال كورونا

أظهرت إحصائيات تراجع أعداد الإرهابيين المشتبه فيه الذين ألقي القبض عليهم ببريطانيا لأدنى مستوى منذ نحو عقد زمني خلال جائحة كورونا.

وطبقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أظهرت الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية البريطانية أنه خلال عام 2020 الجاري وبخاصة حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى تنفيذ 215 عملية اعتقال، بتراجع 18% عن عام 2019.

وأفادت وثيقة منشورة، الخميس، بأن هذا كان أقل عدد اعتقالات لمشتبه بهم بأعمال إرهابية خلال الـ9 أعوام الأخيرة، وأدنى من المتوسط السنوي البالغ 253 عملية اعتقال على مدار الوقت.

وأشارت إلى أن هذا التراجع ربما يعكس التراجع العام في الجريمة خلال هذه الفترة عندما كانت هناك قيود على الأنشطة اليومية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الأرقام تراجع حاد في الاعتقالات الإرهابية من أبريل/نيسان، عندما بدأت المملكة المتحدة تطبيق أول إغلاق وطني.

وبين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضي، جرى تنفيذ 31 عملية اعتقال، و44 بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، أقل من متوسط الربع الماضي البالغ 61.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم رفع مستوى التهديد الإرهابي ببريطانيا إلى "شديد"، بما يعني أن وقوع الهجمات "مرجح جدًا"، في أعقاب سلسلة من الهجمات في أوروبا.

ومن بين الـ215 اعتقالًا، كان لايزال 39% منها قيد التحقيق بحلول 30 سبتمبر/أيلول الماضي،، وانتهى ثلثها بتوجيه اتهامات، وأطلق سراح خمس مشتبه بهم بدون اتهام، وواجه 9% إجراءات بديلة، مثل: تنبيه أو استدعاء.

وكان 44% من المقبوض عليهم من أصحاب البشرة البيضاء، بعد أصحاب الهيئة الآسيوية 38%، والسمراء9%، وأخرى 8%.