روسيا ترصد أول انتهاك لهدنة "قره باغ"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم ناعورني قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان "في 11 ديسمبر تم رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت".

وأشار البيان إلى أن الـ23 مركزا التابعة لقوات حفظ السلام تقوم بمراقبة تطور الأوضاع في المنطقة ومتابعة وقف إطلاق النار في قره باغ على مدار الساعة.

وأضاف أن الجنود الروس ضمنوا عودة 481 لاجئا إلى بيوتهم في قره باغ من أرمينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد سكان الإقليم الذين عادوا إلى منازلهم بعد وقف القتال (بموجب البيان الروسي الأرمني الأذربيجاني المشترك الصادر في 10 نوفمبر) 37707 أشخاص.

ودعت موسكو طرفي النزاع في الإقليم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

واتهمت وزارة الدفاع الأرمنية، السبت، القوات الأذربيجانية بأنها استأنفت عملياتها الهجومية باتجاه بلدتين في جنوب قره باغ، فيما حملت باكو الجانب الأرمني خرق الهدنة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام بوساطة روسيا أنهى ستة أسابيع من القتال على ناغورني قره باغ، خلفت آلاف القتلى وتسببت بنزوح عشرات الآلاف.

وبموجب الاتفاق الذي احتفلت به أذربيجان، وأثار الغضب في أرمينيا، وافقت يريفان على التنازل عن مساحات شاسعة من المنطقة المتنازع عليها في الإقليم لصالح باكو، وعن أراض أخرى سيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ الحرب المدمرة في التسعينيات.

واندلعت الاشتباكات بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، واستمرت أسابيع رغم جهود فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار الذي انهار عدة مرات مع اتهام كل طرف للآخر بارتكاب انتهاكات.

وأعلن إقليم ناغورني قره باغ استقلاله عن أذربيجان منذ ما يقرب من 30 عامًا ولكن لم يتم الاعتراف به دوليًا، حتى من قبل أرمينيا.