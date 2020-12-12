عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية البريطانية

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد السبت في لندن، بحث العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص المستمر على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.





من جانبه أكد كليفرلي على علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وبلاده، مشيدا بالدور الإماراتي البارز خلال أزمة "كوفيد 19" وتضامنها ودعمها لمختلف دول العالم في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

حضر اللقاء منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات.