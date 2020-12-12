ثمار السلام.. إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وبوتان

وقعت إسرائيل ومملكة بوتان، مساء السبت، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وجرى توقيع الاتفاق، في منزل السفير الإسرائيلي لدى الهند رون مالكا بمشاركة سفير مملكة بوتان لدى الهند فيتسوب نامغيل.



ومملكة بوتان هي بلد غير ساحلي في جنوب أسيا وتقع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا ويبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إنه :"وقعت إسرائيل ومملكة بوتان على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما يدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول 2020".

وأضافت أن الاتفاق "سيفتح الطريق لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين".





وأشارت إلى أنه خلال توقيع الاتفاق "تم التأكيد على الرغبة المشتركة للبلدين في زيادة تعزيز التعاون الثنائي لصالح الشعبين، بالإضافة إلى "تعميق التعاون في مجالات تشمل التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والزراعية ".

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن إقامة العلاقات الدبلوماسية من شأنها أن خلق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين في إدارة المياه والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية والعلوم الزراعية وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة".





وأشارت، في تغريدة على حسابها في "تويتر" إلى أنه "يتزامن الاتفاق مع أجواء السلام بين إسرائيل ودول المنطقة الآن".

وقالت إن "هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في مسار العلاقات الإسرائيلية الآسيوية".

ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق، مؤكداً أنه جاء"ثمرة أخرى لاتفاقيات السلام"، لافتاً إلى أن بلاده "تجري اتصالات مع دول أخرى تريد أن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".