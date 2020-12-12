أضرار مادية جراء انفجار قرب مطار بغداد

قال مصدر أمني عراقي، مساء السبت، إن عبوة ناسفة انفجرت عند الخط العسكري قرب مطار بغداد الدولي.

وذكر المصدر، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "عبوة ناسفة انفجرت على جانبي خط المرور العسكري ضمن الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي".



وأوضح المصدر، أن "الانفجار لم يسفر عنه وقوع أي إصابات بشرية لكنه أوقع أضرارا مادية في جانبي الطريق"، لافتاً إلى أن "الخط العسكري عادة ماتعتمده عربات الوفود والبعثات الدبلوماسية وكذلك أرتال التحالف الدولي لمحاربة داعش".

وأمس الجمعة، أصيب 5 مدنيين جراء سقوط قذائف الهاون، سبقتها نيران قناص، استهدفت قرية بمحافظة ديالى العراقية.

وقال مصدر أمني إن "نيراناً مجهولة من مصدر سلاح قناص، استهدفت، مساء الجمعة، سكان قرية الإصلاح التابعة لناحية جلولاء بمحافظة ديالى".

وأضاف أن النيران أسفرت عن إصابة رجل وامرأة بجروح متفاوتة الخطورة، دون تفاصيل أكثر.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قتل شرطي وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة في قوة تابعة للشرطة بمحافظة ديالى.

وتشهد مناطق متفرقة في العراق، من بينها ديالى وكركوك، هجمات شبه يومية لـ"داعش" الإرهابي، تستهدف القوات الأمنية رغم العمليات المنظمة التي تقوم بها القوات العراقية لملاحقة فلول التنظيم التي تتحصن بالجبال.