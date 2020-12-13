تجسسا لصالح تركيا.. اليونان تتهم رسميا 2 من مواطنيها

أعلنت الشرطة اليونانية، اعتزام السلطات توجيه اتهامات رسمية بالتجسس لصالح تركيا إلى شخصين يعملان في جزيرة رودوس الجنوبية الشرقية.

ويعمل أحد المشتبه بهما على متن عبارة تبحر من رودوس إلى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تقع قبالة السواحل التركية، فيما ذُكر أن الثاني يعمل في القنصلية التركية في رودس.

وتقع جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية وفي مياه متنازع عليها كانت مؤخرا مصدرا لتصاعد التوتر بين تركيا واليونان.

وأفادت قناة "سي إن إن اليونان" أن "العامل على العبارة كان يزوّد المشتبه به الثاني بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بالجيش اليوناني على الجزيرة".

ووفق بيان الشرطة، فإن "التحقيق الذي ستوجّه الاتهامات بناء عليه جرى بالتعاون الوثيق مع جهاز المخابرات الوطنية اليوناني".

وحثت اليونان، الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على اتخاذ إجراء بحق سلوك تركيا "المشين" على خلفية تحركاتها الاستفزازية شرق المتوسط.

والجمعة، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زعماء الاتحاد الأوروبي ينسقون مع حلف شمال الأطلسي وواشنطن، لمعاقبة تركيا.

جاء ذلك بعد قمة اتفق فيها زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك بسبب اعتراض اليونان وقبرص على أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط، وسعي اليونان لفرض حظر أسلحة على أنقرة، لكنهم أرجأوا المناقشات بشأن أي إجراءات أشد حتى مارس/آذار المقبل.