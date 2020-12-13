أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقاوم وينتظر مفاجأة خلال أيام

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020، بعد أن سجل المعدن النفيس انخفاضا مفاجئا خلال التعاملات المسائية السبت.

وخالف الذهب التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع أسعار المعدن النفيس مع اقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية، في وقت يكثر فيه الإقبال على الشراء.

ولم تتغير أسعار الذهب اليوم الأحد عن ختام تعاملات أمس السبت، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 918.75 جنيه، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 804 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 689.25 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 6432 جنيها.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 536 جنيها أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 459.5 جنيه.

وتشهد الأسعار حالة من التذبذب بعد أن فقد المعدن النفيس بريقه على المستوى المحلي والعالمي بعد الإعلان عن نتائج إيجابية للقاحات مضادة لفيروس كورونا، واقتراب بدء حملات التلقيح في عدد من دول العالم.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب وكذلك اختلاف (المصنعية) عند كل تاجر، حيث يتراوح سعر مصنعية الذهب بين 30 و60 جنيها، كما تختلف أيام عطلة نهاية الأسبوع.

وتترقب الأسواق بداية تعاملات الأسبوع الإثنين، بعد أن أنهت أسعار الذهب الأسبوع الماضي على ارتفاع مستفيدة من بقاء الدولار قرب أدنى مستوى له خلال عامين ونصف العام.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.21 دولار للأوقية (الأونصة). وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1841.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس "الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت في الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح".

وأضافت أن الذهب يحتاج إلى محفز قوي جدا لوقف اتجاهه النزولي وأن ذلك قد يكون على شكل اتجاه يميل صوب التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ومشروع قانون تحفيز مالي أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة أو فشل مستبعد للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.